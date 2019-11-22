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أسامة حمدي: 95% من أسباب الإصابة بالسكر السمنة والوراثة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:07 م
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أسامة حمدي
أسامة حمدي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد، إن هناك نوعين من مرض السكر، أحدهما يأتي قبل سن الثلاثين، والنوع الثاني مرتبط بالوراثة بشكل أكبر والسمنة، موضحًا أن نحو 95% من مرضى السكر في مصر من النوع الثاني 

وأشار "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، إلى أن من له تاريخي مرضي في العائلة بالأصابة بالسكر يجب أن يحذر من السمنة، بحيث إذا زاد وزنه فأنه سيكون عرضة للإصابة بالسكر.

وأوضح أستاذ السكر بجامعة هارفارد، أنه لا يوجد وقت محدد للإصابة بالسكر، منوها بأن النوع الثاني من السكر ليس له أعراض كبيرة، حيث قد يشعر فقط المريض بالإرهاق.
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توك شو التوك شو اسباب السكر أسامة حمدي أحمد فايق

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