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رضوى الشربيني لفتاة: "حبيبك مستهيفك" (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:59 م
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بوابة الفجر
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ردت رضوى الشربيني، على رسالة فتاة قالت فيها إنه تحب شاب ولكنه خانها مع شقيقتها وابنت خالتها، وعقلت الشربيني قائلة: "دا بجح وعنده انعدام أخلاق، دا داخل على بنات العيلة يشفطهم".

وأضافت خلال برامجها "هي وبس" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي": "دا مش مستكفي بيكي دا مستهيفك، دا لازم يسمع كلمتين لوز العنب ورصاص عشان تاخدي حقك تالت ومتلت".

ودعت الفتاة إلى عدم التفكير في هذا الشاب مرة أخرى، واعتباره شئ لم يكن.

 

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الكلمات المفتاحية

سي بي سي رضوى الشربيني رضوى توك شو

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