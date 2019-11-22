Advertisements
رضوى الشربيني لفتاة: "حبيبك مستهيفك" (فيديو)
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:59 م
Advertisements
Advertisements
ردت رضوى الشربيني، على رسالة فتاة قالت فيها
إنه تحب شاب ولكنه خانها مع شقيقتها وابنت خالتها، وعقلت الشربيني قائلة: "دا
بجح وعنده انعدام أخلاق، دا داخل على بنات العيلة يشفطهم".
وأضافت خلال برامجها "هي وبس"
والمذاع عبر فضائية "سي بي سي": "دا مش مستكفي بيكي دا مستهيفك، دا
لازم يسمع كلمتين لوز العنب ورصاص عشان تاخدي حقك تالت ومتلت".
ودعت الفتاة إلى عدم التفكير في هذا الشاب
مرة أخرى، واعتباره شئ لم يكن.
Advertisements