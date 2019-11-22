رضوى الشربيني لفتاة: "حبيبك مستهيفك" (فيديو)

ردت رضوى الشربيني، على رسالة فتاة قالت فيها إنه تحب شاب ولكنه خانها مع شقيقتها وابنت خالتها، وعقلت الشربيني قائلة: "دا بجح وعنده انعدام أخلاق، دا داخل على بنات العيلة يشفطهم".

وأضافت خلال برامجها "هي وبس" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي": "دا مش مستكفي بيكي دا مستهيفك، دا لازم يسمع كلمتين لوز العنب ورصاص عشان تاخدي حقك تالت ومتلت".

ودعت الفتاة إلى عدم التفكير في هذا الشاب مرة أخرى، واعتباره شئ لم يكن.