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تحرير عن أكثر من 200 محضر تمويني خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة على المخابز والأسواق، وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.

وأسفرت الحملة عن تم تحرير أكثر من 200 محضر مخالف بالإدارات المختلفة، حيث قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة، بتحرير عدد 6 محاضر توقف مخابز بلدية عن مزاولة النشاط بدون إذن مسبق من التموين، محضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين عدم وجود سجل التفتيش لمخبزين، محضر عدم نظافة ادوات العجين لأحد المخابز، تحرير عدد 4 محاضرعدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 4 محاضرعدم حمل شهادات صحية، 5 محاضرعدم إخطارعن حركة السلع لثلاجة.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة بتحرير عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر إنتاج حبز بلدى غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، 6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر عدم وجود سجل تفتيش لبدال تموينى، تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية لبدال تموينى، محضرين عدم الإخطار عن حركة التخزين الشهرية للثلاجات.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة، بتحرير عدد 26 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر توقف مخبز بلدى دون إذن مسبق من التموين، محضرين عدم نظافة ادوات العجين لمخبزين بلدي، محضر عدم وحود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز بلدى، 3 محاضر عدم وجود ميزان حساس لمخابز بلدية، محضر عدم إعلان عن الأسعار لمستودع بوتاجاز.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة، بتحرير عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين توقف عن النشاط بدون اذن مسبق من التموين، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، محضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، 3 محاضر عدم وحود سجل التفتيش لمخابز بلدية، محضر عدم وجود ميزان حساس لمخبز، 8 محاضر عدم حمل شهاده صحية، 4 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، محضرين عدم الانتظام بسجل 21 بترول لمستودعات بوتاجاز، محضر توقف عن العمل وغلق مستودع البوتاجاز قبل مواعيد العمل، محضرين عدم الإعلان عن مواعيد العمل وعن بيانات مستودع بوتاجاز، محضر توقف محل بدال تموينى عن العمل بدون إذن مسبق من التموين.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى أحمد مدير الإدارة، بتحرير عدد 6 محاضر استيلاء على المال العام، محضر توقف بدون إذن لأحد المخابز البلدية، 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، 17 محضر عدم حمل شهادة صحية، 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة، بتحرير عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر تحميع دقيق مدعم بواقع 14 شيكلرة زنة الشيكارة 50 كجم، 3 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش لمخابز بلدية، محضرين عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز، 3 محاضر ادارة وتشغيل لمخابز سياحية بدون ترخيص، محضرين بيع بوتاجاز بسعر أزيد، 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
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