مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر Total U-23 Africa Cup of Nations Egypt 2019 FINAL

يستعد منتخب مصر KORA GOAL تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم الجمعة 22 نوفمبر ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





موعد مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب مصر KORA LIVE ضد نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة KORA ONLINE والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

وستذاع مباراة منتخب مصر KORA GOAL ضد نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على قناة "تايم سبورت" وقناة BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.





بث مباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





طريقة تأهل مصر وكوت ديفوار للدور النهائي

يذكر أن منتخب مصر YALLA SHOOT تحت 23 عام كان قد تأهل للدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على حساب منتخب جنوب إفريقيا.





بينما تمكن منتخب كوت ديفوار KORA ONLINE من التأهل للدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على حسب نظيره منتخب غانا.



