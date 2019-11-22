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مواجهة على الهواء بين الصحة والأطباء بسبب "التكليف"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:54 م
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الدكتور عبد السلام شلبي
الدكتور عبد السلام شلبي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبد السلام شلبي، الأمين العام المساعد للزمالة المصرية بوزارة الصحة، إن نظام التكليف الجديد لا يختلف عن النظام القديم، ولكن بدلا من أن يقضي الطبيب سنوات التكليف في وحدة صحية، سيلتحق مباشرة بالزمالة المصرية في تخصص معين.

وأشار "شلبي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن النظام الجديد لن يضيع الوقت على الطبيب، معقبا: "إحنا قصرنا الوقت"، حيث سيتلقى الطبيب التدريب في تخصصه مباشرة.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور راجح شلبي، عضو لجنة الشباب بنقابة الأطباء، خلال حواره بالبرنامج، أنه لا يوجد خلاف بين وزارة الصحة والنقابة، مضيفا أن الخلاف على نظام غير واضح معالمه سيؤثر بصور مباشرة على الطبيب.

وأضاف أن النظام الجديد سيتسبب أن طبيب التكليف سيقضي 3 شهور فقط في الوحدات الصحية وهذا سينتج عنه عجز في الأطباء بالوحدات الصحية بنسبة 75%، فضلا على أن الطبيب لن ستطع تغيير تخصصه كما كان متوفر في السابق.
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الكلمات المفتاحية

الوحدات الصحية الصحة الشباب التكليف الأطباء

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