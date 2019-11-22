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"سخر منه فقتله".. بائع ينهى حياة تاجر مخدرات بالغربية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
نجلاء البسيوني
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عثر أهالي مدينة طنطا فى محافظة الغربية على جثة تاجر مخدرات مقتولا وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة بائع بدافع الانتقام منه بسبب السخرية منه والتهكم عليه في الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، بلاغا بالعثور على جثة عامل 17 سنة، بمقهى "يتاجر في المخدرات" مُقيم بقرية دائرة المركز، وبها جرح ذبحي بالرقبة وعدة جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على (سلاح أبيض "موازة"- مبلغ 25 جنيها).

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى عن تحديد مرتكب الواقعة بائع 17 سنة، مقيم قرية دائرة مركز السنطة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمسكنه.

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه لاعتياده التهكم عليه والسخرية منه وقرر بسابقة تردده على كلًا من المجنى عليه وعاطل والسابق اتهامه في قضيتى "سرقة إخفاء مسروقات" بالمركز مُقيم قرية دائرة المركز؛ لشراء مخدر الحشيش منهما بمكان البيع الخاص بهما بأطراف قرية دائرة المركز.

ودأب المجنى عليه إساءة معاملته والسخرية منه والاستيلاء منه على بعض متعلقاته "وسابقة تدخل شريك المجنى عليه في بيع المواد المخدرة - مما دفعه لعقد العزم على التخلص منه بقتله ثأرًا لكرامته، وفي سبيل ذلك قام بإعداد سلاح أبيض "سكين".

وأضاف المتهم بقيامه بتاريخ الواقعة بالتوجه لمكان المبيع الخاص بالمجنى عليه بزعم شراء المواد المخدرة ولدى انفراده به قام بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض محدثاُ إصابته التي أودت بحياته والتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمجرى مائي بالقرب من مكان الواقعة.

يُشار إلى ورود معلومات لفريق البحث المُشكل مفادها قيام عاطل والسابق اتهامه في قضية "إيصال أمانة" بالمركز ومُقيم قرية بدائرة المركز، بمشاركة المجنى عليه في الاتجار بالمواد المخدرة حيث توصلت التحريات إلى قيام المذكور عقب علمه بمقتل المجنى عليه بالتوجه لمكان البيع والاستيلاء على ما كان بحوزة المجني عليه من مواد مخدرة وهاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف كلًا من شريكى المجنى عليه في الاتجار بالمواد المخدرة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اقرأ بها واعترفا تفصيليًا بقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع المجنى عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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