«يلا شوت الجديد» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش مصر TIME LIVE

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Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر أعلنت قناة تايم سبورت المصرية عن نقل مباراة منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة أمام نظيره منتخب ساحل العاج الأولمبي تحت 23 سنة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020، وكوت ديفوار اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار بث مباشر مصر وكوت ديفوار





ونجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصعد منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط، وأطاح الفراعنة بمنتخب جنوب افريقيا من الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.





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