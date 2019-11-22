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الصيد يلتقي دسوق من أجل الابتعاد بالصدارة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:48 م
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مظاليم
مظاليم
سارة سالم
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يلتقي غدا الفريق الأول لكرة القدم بنادي صيد المحلة بقيادة طارق السعيد المدير الفني مع فريق دسوق في إطار مباريات الأسبوع السادس من مسابقة القسم الثالث المجموعة الثامنة والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ.

وكان صيد المحلة قد فاز الأسبوع الماضي على شباس الشهداء بهدف مقابل لاشئ في مباراة مثيرة ليعود الفريق المحلاوي بفوز يحصد بها نقاط اللقاء. 

ويعتمد طارق السعيد المدير الفني للصيد على مفاتيح لعب كثيرة وعناصر خبرة أمثال محمد الدسوقي ومحمود السعيد وإسلام سعيد وعبد الرحمن عوف.

ويطمع الفريق في حصد نقاط المباراة من أجل الأبتعاد بصدارة المجموعة والمنافسةبقوة للصعود للممتاز ب. 

وكان مجلس إدارة صيد المحلة برئاسة محمد الحليبي قد أجتمع مع اللاعبين وأكد على مساندتهم بقوة ورصد مكافأت في حالة تحقيق الفوز والتقدم بقوة نحو صدارة المجموعة وأن مجلس الإدارة لن يبخل عنهم بشئ. 

وكان صيد المحلة قد حصد ١٤نقطةمن الأسابيع الخمسة الماضية بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين ويحتل المركز الأول متساوي مع سمنود برصيد ١٤ نقطة.

وتضم المجموعة العديد من الفرق القوية والتي تنافس بشدة من أجل الصعود للقسم الثاني مثل كفر الشيخ والزعفران وسمنود.

وجاء ترتيب المحموعة الثامنة بعد الأسبوع الخامس كالآتي :


١-صيد المحلة ١٤
٢-سمنود ١٤
٣-كفر الشيخ١٣
٤-سبورتنج كاسل ١٢
٥-الزعفران ١٢
٦- الحامول ١٠
٧-عثماثون ٩
٨- بلطيم ٦
٩-شباس الشهداء ٦
١٠-مطوبس ه
١١-إتحاد بسيون ٥
١٢-شباب الحنفي٤
١٣- دسوق ٤
١٤-سيدي سالم ٢
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مظاليم رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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