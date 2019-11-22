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تايم سبورت أونلاين beIN SPORTS بث مباشر ماتش مصروكوت ديفوار نهائي كأس أمم أفريقيا HD كورة ستار Egypt ضد ساحل العاج Live
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:48 م
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تايم سبورت أونلاين beIN SPORTS بث مباشر ماتش مصروكوت ديفوار نهائي كأس أمم أفريقيا HD كورة ستار Egypt ضد ساحل العاج Live
شاهد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في نهائي كأس الأمم أفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لبطولة اولمبياد طوكيو 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019.
وتذاع مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، الساعة 8 مساءً اليوم، على قناة "10 beIN SPORTS HD"، وقناة "تايم سبورت" عبر البث الأرضي.
تايم سبورت أونلاين beIN SPORTS بث مباشر ماتش مصروكوت ديفوار نهائي كأس أمم أفريقيا HD كورة ستار Egypt ضد ساحل العاج Live
يمكنك متابعة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كاس امم افريقيا تحت 23 سنة عبر ثلاث قنوات مفتوحة عبر القمر الصناعي "يوتل سات" 9 شرق وهي:
1- قناة Rts 1 السنغالية
التردد: 11881
التصحيح: 23
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
2- قناة Rts2 السنغالية
تردد القناة: 11900.
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
3- قناة ORTM المالية
تردد القناة: 11221.
معدل: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
ترميز القناة: 34.
تايم سبورت أونلاين beIN SPORTS بث مباشر ماتش مصروكوت ديفوار نهائي كأس أمم أفريقيا HD كورة ستار Egypt ضد ساحل العاج Live
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