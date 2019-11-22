تايم سبورت أونلاين beIN SPORTS بث مباشر ماتش مصروكوت ديفوار نهائي كأس أمم أفريقيا HD كورة ستار Egypt ضد ساحل العاج Live





تايم سبورت أونلاين beIN SPORTS بث مباشر ماتش مصروكوت ديفوار نهائي كأس أمم أفريقيا HD كورة ستار Egypt ضد ساحل العاج Live



يمكنك متابعة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كاس امم افريقيا تحت 23 سنة عبر ثلاث قنوات مفتوحة عبر القمر الصناعي "يوتل سات" 9 شرق وهي:



1- قناة Rts 1 السنغالية

التردد: 11881



التصحيح: 23



معدل الترميز: 27500



الاستقطاب: عمودي



2- قناة Rts2 السنغالية

تردد القناة: 11900.



معامل الاستقطاب: أفقي.



معدل الترميز: 27500.



3- قناة ORTM المالية

تردد القناة: 11221.



معدل: أفقي.



معدل الترميز: 27500.



ترميز القناة: 34.





تايم سبورت أونلاين beIN SPORTS بث مباشر ماتش مصروكوت ديفوار نهائي كأس أمم أفريقيا HD كورة ستار Egypt ضد ساحل العاج Live





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شاهد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في نهائي كأس الأمم أفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لبطولة اولمبياد طوكيو 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019.وتذاع مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، الساعة 8 مساءً اليوم، على قناة "10 beIN SPORTS HD"، وقناة "تايم سبورت" عبر البث الأرضي.