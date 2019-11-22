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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول RAMADAN SOPHY

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:46 م
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بوابة الفجر
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كورة أونلاين شاهد البث المباشرة لمواجهة منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي YALA KOORA ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق لقب البطولة خاصة بعد التأهل وحسم البطاقة لاولمبياد طوكيو COOL KOORA.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بين منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار بدون تقطيع عبر البث المباشر الأسطورة عبر اليوتيوب بدون تقطيع ALASTORA وكان المنتخب الوطني المصري قد حقق الفوز في الدور النصف نهائي بالبطولة على حساب منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي KOORA LIVE حيث سجل رمضان صبحي هدف المنتخب الأول، واحرز عبد الرحمن مجدي هدفين المنتخب الثاني والثالث YALA SHOOOT PLUS.

كول كورة ويسعى شوقي غريب مدرب المنتخب لتحقيق اللقب من أجل إسعاد الجماهير التي تساند المنتخب منذ بداية البطولة YALA KOORA حيث حققت تلك الجماهير رقما قياسيا في الحضور بعدما وصل عدد الجماهير في ستاد القاهرة خلال مباراة جنوب أفريقيا إلى ما يقارب الـ70 الف متفرج في مباراة لمنتخبات أولمبية في القارة وحول العالم في لعبة كرة القدم BEIN MATSH.

جول كورة ويعد مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك هو هداف المنتخب في البطولة برصيد 4 أهداف، حيث سجل المنتخب في البطولة حتى الآن 9 اهداف GOAL KOORA واحرز كل من رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي هدفين، وسجل احمد ياسر ريان مهاجم فريق الجونة هدفا واحدا في البطولة KOORA LIVE، ويرغب منتخب مصر لتحقيق لقب البطولة بعد ضمان الصعود لبطولة اولمبياد طوكيو بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الماضية YALA KOORA.

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