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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport لايف

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:45 م
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بوابة الفجر
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يلا لايف تابع البث المباشر لمباراة منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب مع منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل 22 نوفمبر GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما YALA SHOOOT PLUS، حيث ستكون تلك المباراة نارية بين المنتخبين من أجل تحقيق اللقب الإفريقي.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

جول كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قبل بداية تلك البطولة عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات BEIN MATSH حيث ستذاع المباراة بين منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 10 HD، ويسعى منتخب مصر لتحقيق لقب البطولة على أرضه ووسط جماهيره.

يلا كورة ونجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف YALA KOORA وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE وصعد منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط، وأطاح الفراعنة بمنتخب جنوب افريقيا من الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي KOORA LIVE.

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