"يلا شوت" رابط Time Sport مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار "بث مباشر" HD Koora

مشاهدة مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بين غانا وجنوب أفريقيا مجانا عبر موقع يوتيوب اليوم الجمعة 22-11-2019.

الفائز من المباراة يتأهل رسميًا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وتقام قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة النهائية بين مصر وكوت دي فوار.

بدأت المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب المباراة النهائية “ستاد القاهرة الدولي” في حضور عدد كبير من الجمهور المصري الذي يستعد لمشاهدة المباراة النهائية.

جنوب أفريقيا خسرت في مباراة نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد أمام مصر وودعت، لتذهب للعب مباراة فاصلة على الورقة الثالثة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

أما غانا فقد خسرت بفارق ركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي أمام منتخب كوت دي فوار بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

سنكتفي في هذا البث المباشر بنقله تلفزيونيًا فقط، على أن يبدأ البث الكتابي في مباراة مصر وكوت دي فوار مساء اليوم



