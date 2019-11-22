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الاثنين.. انطلاق المؤتمر الـ27 لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:43 م
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سعاد نهرا
سعاد نهرا
حازم رفعت
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تعقد بطريركية الاقباط الكاثوليك، الاثنين المقبل، أعمال المؤتمر السابع والعشرين لمجلس بطاركة الشرق للكاثوليك، تحت عنوان "الإعلام في خدمة الإنجيل"، وذلك في دار مار اسطفانوس للآباء الكهنة كبار السن- في منطقة المعادي.

وقالت رئيسة الدار الأخت سعاد نهرا، إن فاعليات المؤتمر يعد عينة إنسانية لخدمة الكهنة بعطاء بلا حدود، وتهتم به جمعية راهبات الصليب الفرنسيسكانيات وتؤدي رسالتها الإنسانية بأمانة وانتماء على خطى مؤسسها الطوباوي أبونا يعقوب الكبوشي.

أوضحت أن إختيار هذا المكان هو شهادة حية لأول قديس شهيد في الكنيسة من جهة وتأكيد أن الكنيسة كانت ولا زالت إلى جانب أبنائها علامة رجاء من جهة ثانية.

وأشارت إلى أن التحضيرات في دار مار اسطفانوس استغرقت اربعة أشهر ليكون الدار على المستوى الذي يليق بأهمية هذا الحدث الذي تشهده مصر باستضافة بطريركية الأقباط الكاثوليك، لافتة الي أن المؤتمر بالإضافة سيتخلل إلى إقامة الصلوات اليومية تحرير رسالة إلى البابا فرنسيس، وعرض تقارير عن قرارات وتوصيات مؤتمر الإعلام ودوره في الدفاع عن الحقيقة، أهمية الإعلام في الكنيسة وقيمه الإنجيلية وغير ذلك من الموضوعات التي تهم الكنيسة في عالم اليوم.

وأضافت أن المؤتمر سيلتقي البطاركة فاعليات رسمية ودينية في جمهورية مصر العربية، وسيتم الاستماع إلى خبرات الكنائس في مختلف بلدان الشرق الأوسط لا سيما في ظل تطور تقنيات وقوانين الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

بطريركية الاقباط الكاثوليك الكنيست التواصل الاجتماعي الاعلام الإنجيل

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