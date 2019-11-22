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الفرد بـ"1000 جنيه".. التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط شبكة دعارة النادي الصحي بحدائق الأهرام

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:37 م
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شبكة دعارة
شبكة دعارة
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل سقوط عصابة الاتجار بالبشر داخل نادي صحي بمنطقة حدائق الأهرام، بنطاق قسم شرطة الهرم، وتبين أن مالكة النادي الصحي، تستقطب الفتيات الصغيرات البالغ عمرهن أقل من 18 سنة، بدعوي العمل داخل النادي ملكها.


وأضافت التحقيقات أنه بعد عملهن داخل النادي الصحي لفترة، تعرض عليهن ممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الحرام بمبلغ مالي يتراوح ما بين 500 لـ 1000 جنيه، على الشخص الواحد.

كان داهم ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع أمن الجيزة نادي صحي بمنطقة حدائق الأهرام بنطاق قسم شرطة الهرم، وتمكنت القوات من القبض على صاحبة النادي الصحي وفتاتين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، بورود معلومات للعقيد محمد سعيد مفادها قيام صاحبه نادي صحي بمنطقة حدائق الأهرام، باستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام لممارسة الجنس مع الفتيات العاملات بالنادي ملكها.

وبإجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعُدت مأمورية برئاسة العقيد محمد منصور وكيل الإدارة، ومداهمة النادي المشار إليه، تمكنت القوات من القبض على صاحبة النادي، وفتاتين حال ممارستهما المتعة الحرام، وبمواجهتهما اعترفا بما توصلت إليه التحريات، وتقاضيهما من 500 لـ1000 جنيه على الشخص، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة وجهت لصاحبة النادي تهمة الاتجار بالبشر.
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