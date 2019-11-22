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الرئيس الصيني: أريد التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع أمريكا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:37 م
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الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي
الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي
ترجمة - منة الشريف
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن الصين تريد التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول تجنب حرب تجارية، لكنها لا تخشى الانتقام عند الضرورة.

ويحذر الاقتصاديون من أن الخلاف المطول بين أكبر اقتصادين في العالم، يرفع المخاطر على الاقتصاد العالمي من خلال تعطيل سلاسل التوريد، وتقليص الاستثمار وتقليص ثقة الأعمال.

وقال الرئيس الصيني لممثلي منتدى دولي، "إننا نريد العمل من أجل اتفاقية" المرحلة الأولى، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة".

وأضاف شي جين ،أنه عند الضرورة، سنقاتل، لكننا نعمل بنشاط لمحاولة عدم شن حرب تجارية، لم نبدأ هذه الحرب التجارية وهذا ليس شيئًا نريده ".

وكان "شي" يرد على أسئلة من ممثلي منتدى الاقتصاد الجديد، الذي نظمته "بلومبرج إل بي" في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

كما تراجعت الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع وسط مخاوف جديدة من تعثر محادثات التجارة؛ حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونين يدعمان المتظاهرين في مدينة هونج كونج الخاضعة للحكم الصيني.

وأثرت المخاوف من تدهور أوسع في العلاقات الصينية الأمريكية على الأسواق هذا الأسبوع، أبحرت سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية مرتين بالقرب من الجزر، التي تطالب بها الصين في بحر الصين الجنوبي في الأيام الأخيرة، مما أغضب بكين.

كما قال خبراء تجاريون وأشخاص مقربون من البيت الأبيض لـ "رويترز"، إن استكمال المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قد ينزلق إلى العام المقبل؛ حيث تطالب بكين بتخفيضات جمركية أكثر شمولًا وتواجه واشنطن مطالب متزايدة من جانبها.

وقال فريد هو مؤسس شركة بريمافيرا كابيتال جروب، التي تتخذ من الصين مقرا لها، إن التأخير لن يجلب سوى المزيد من المتاعب.

وقال "هو جين تاو" لرويترز، على هامش منتدى بلومبرج، إنه كلما طال الوقت الذي يستغرقه، زادت المتغيرات، مثل قضية هونج كونج".

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن "شي" قوله، انه يتعين على بكين وواشنطن تعزيز الاتصالات بشأن القضايا الاستراتيجية.

وقال الرئيس الصيني، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في بكين، إن "العلاقات تمر بمرحلة محورية وسط صعوبات وتحديات مختلفة".

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