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مصطفى بكري يكشف آخر تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:37 م
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بكري
بكري
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب قد ينعقد الأسبوع المقبل يوم الأحد أو الأربعاء أو الثلاثاء لبحث التعديلات الوزارية.

وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن كل تلك التفاصيل مجرد معلومات متداولة، معقبًا: "تلقيت اتصالات كتير بتسأل عن التغيير الوزاري وتفاصيله".

هذا وتردد بقوة أنه سيجرى تعديل وزاري مرتقب، ولكن ليس هناك تفاصيل واضحة عنه بعد، ويذكر أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي تم ترشيحها لمنصب رفيع بالأمم المتحدة.
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