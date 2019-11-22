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«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر جودة متعددة اليوم ON SPORT

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:30 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب كوت ديفوار الأوليمبي، عبر رابط كوول كورة في نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما COOL KORA بدون تقطيع وحصري بدون أي إعلانات.

كورة لايف حيث ينتظر عشاق الكرة المصرية والإفريقية، ختام البطولة القارية، KORA LIVE مصر تبحث عن اللقب عقب حصد تأشيرة التأهل لأوليمبياد طوكيو.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي المباراة بين صاحب الأرض والجمهور المنتخب الوطني الأوليمبي ضد منتخب كوت ديفوار، كورة فور جول، شاهد حصريا مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي بطولة الأمم الإفريقية KORA 4 GOAL.

كورة ستار وانطلقت فعاليات البطولة يوم 8 وتُختتم اليوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام KORA STAR، حيث لعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي ضمت كل من "مالي وغانا والكاميرون"، فيما لعب المنتخب الإيفواري ضمن مباريات المجموعة الثانية والتي ضمن "نيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال".

موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد كوت ديفوار الأوليمبي بالأمم الإفريقية
ويستضيف ملعب القاهرة الدولي مباراة الفراعنة الصغار ضد منتخب كوت ديفوار الأوليمبي، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الأمم الإفريقية
كورة أونلاين حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، عن إذاعة البطولة عبر قنواتها، بالإضافة إلى قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPOTS، الناقل الحصري للبطولة، KORA ONLINE تابع حصريا مصر تستضيف كوت ديفوار في ختام بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني، في قيادة المنتخب الأوليمبي، لتحقيق الفوز وحصك اللقب لأول مرة في تاريخه، عقب ضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، كورة بلس ساعيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور KORA PLUS مصر تستضيف كوت ديفوار نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتأهل المنتخب الوطني لنهائي البطولة بعد احتلاله صدارة المجموعة الأولى، فيما حل كوت ديفوار بالمركز الأول في مجموعته، وأطاح منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا في نصف نهائي، فيما نجح ساحل العاج في الفوز على غانا بنصف النهائي، كورة حصري شاهد مصر في البطولة الإفريقية تحت 23 عاما، KORA7ASRY، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهد مباراة مصر ضد منتخب كوت ديفوار الأوليمبي بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة alostora، بدون تقطيع وبث حي ومباشر بدون إعلانات.

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