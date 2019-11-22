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فريق الرائد يحقق الفوز على الحزم في مباراة مثيرة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:22 م
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لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
الفجر السعودي
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فاز فريق الرائد لكرة القدم، اليوم الجمعة، على مضيفه الحزم بنتيجة (3-2) في المباراة، التي جرت بينهما، لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح التسجيل لفريق الرائد اللاعب محمد فوزير بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 21، قبل أن يعزز زميله أرناود دجوم التقدم في الدقيقة 41، حينما استغل كرة حائرة بين دفاعات الحزم استطاع أن يسددها من داخل منطقة الجزاء هدفاً ثانياً.

وفي الشوط الثاني، أضاف أحمد الزين ثالث أهداف الرائد في الدقيقة 56 من متابعة عرضية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقلص الفارق للحزم اللاعب أسامة خلف من تسديدة رائع من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 74 أضاف كارلوس ستراندبيرج ثاني أهداف الحزم، مستغلًا خطأ حارس الرائد عزالدين دوخة.

وكان ستراندبيرج قد أهدر ركلة جزاء للحزم في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الرائد رصيده لـ 14 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن الحزم، الذي حل في المركز الثامن.

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الكلمات المفتاحية

مباراة فريق الرائد الحزم

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