beIN SPORT بث مباشر مصر وكوت ديفوار الأوليمبي Kora Star نهائي أفريقيا ماتش Egypt وساحل العاج Live الفراعنة والأفيال HD

مباراة مصر وكوت ديفوار على بعد ساعة من الآن، مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، مصر وكوت ديفوار الاوليمبي، والمقامة على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة 8 مساءًا.



وتنطلق مباراة منتخب مصر مع نظيره الإيفواري الساعة الثامنة اليوم، ويمكن متابعة المواجهة المرتقبة فور انطلاقها عبر قناة "10 beIN SPORTS HD"، وقناة "تايم سبورت" عبر البث الأرضي.

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تشكيل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي امم افريقيا

تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق- أحمد فتوح.

وسط الهجوم: عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

في المقابل، جاء تشكيل كوت ديفوار على الشكل التالي:

حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري.

خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.

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