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beIN SPORT بث مباشر مصر وكوت ديفوار الأوليمبي Kora Star نهائي أفريقيا ماتش Egypt وساحل العاج Live الفراعنة والأفيال HD

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:03 م
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منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
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مباراة مصر وكوت ديفوار على بعد ساعة من الآن، مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، مصر وكوت ديفوار الاوليمبي، والمقامة على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة 8 مساءًا.

وتنطلق مباراة منتخب مصر مع نظيره الإيفواري الساعة الثامنة اليوم، ويمكن متابعة المواجهة المرتقبة فور انطلاقها عبر قناة "10 beIN SPORTS HD"، وقناة "تايم سبورت" عبر البث الأرضي.

beIN SPORT بث مباشر مصر وكوت ديفوار الأوليمبي Kora Star نهائي أفريقيا ماتش Egypt وساحل العاج Live الفراعنة والأفيال HD

تشكيل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي امم افريقيا 

تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق- أحمد فتوح.

وسط الهجوم: عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

في المقابل، جاء تشكيل كوت ديفوار على الشكل التالي:

حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري.

خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.

شاهد الآن بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار الأوليمبي beIN SPORT اتش دي اونلاين 


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