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مفوضية حقوق الإنسان العراقية: إصابة العشرات بحالات اختناق في بغداد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:05 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وكالات
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أعلن مصدر في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء اليوم الجمعة، إصابة العشرات بحالات اختناق بالقرب من جسر الأحرار وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، "أصيب العشرات بحالات اختناق في صدامات مع قوات الأمن قرب جسر الأحرار، مع استمرار قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة"، مضيفاً إن "قوات الأمن قامت أيضا باعتقال اثنين من المسعفين الطبيين قرب جسر الأحرار دون معرفة الأسباب".

هذا وقد أندلعت احتجاجات بالعراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.

وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى أكثر من 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب أكثر من ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.

وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.

ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف جريح، ومئات القتلى إثر قنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم، والرصاص الحي، ورصاص القنص، والمطاطي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب الملازمة لجسري الجمهوري، والسنك المؤديان إلى الخضراء.

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الكلمات المفتاحية

مفوضية حقوق الإنسان بغداد العراقية العراق احتجاجات العراق

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