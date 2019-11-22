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مصر ضد كوت ديفوار.. شوقي غريب يغازل حلم المعلم قبل المباراة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:16 م
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مصر ضد كوت ديفوار
مصر ضد كوت ديفوار
حسن شحاتة
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مصر ضد كوت ديفوار، يبحث شوقي غريب المدير الفني للفراعنة عن تكرار إنجاز المنتخب الأول أمام الأفيال الإيفوارية، في المباراة التي تقام بينهما في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن إطار المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتمكن المنتخب المصري الأولمبي إلى تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، في إنتظار تحقيق إنجاز التتويج بالبطولة أمام المنتخب الإيفواري، على غرار ما حققه رجال حسن شحاتة أمام نفس المنافس.

مصر ضد كوت ديفوار.. إنجاز حسن شحاتة
تمكن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسن شحاتة من التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لعام 2006، بعد فترة غياب استمرت 8 سنوات، وذلك عقب فوزه الصعب على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية، التي استضافتها الأراضي المصرية.

شوقي غريب يحلم بتكرار إنجاز حسن شحاتة في مباراة مصر ضد كوت ديفوار
ويتطلع شوقي غريب لتحقيق إنجاز حسن شحاتة بالتتويج بلقب البطولة الأفريقية تحت 23 عامًا، أمام المنافس ذاته "المنتخب الإيفواري"، وعلى نفس الاستاد "القاهرة الدولي"، في المباراة النهائية التي تقام بينهما اليوم.

ويذكر ان شوقي غريب كان أحد أعضاء الجهاز الفني للمدير الفني السابق حسن شحاتة في بطولة أمم أفريقيا 2006، فهل سينجح شوقي غريب في تحقيق الإنجاز ذاته مع المنتخب الأولمبي ولكن هذه المرة كمدير فني؟
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