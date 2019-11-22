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يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:14 م
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بوابة الفجر
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 يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنةبث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار الجمعة اليوم 22 - 11 - 2019 فى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره كوت ديفوار فى نصف كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو .

قناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في الدور النهائي ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات قناة مفتوحة "تايم سبورت" بث أرضي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في الدور النهائي
 تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادمة في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على قناة "تايم سبورت" بث أرضي وقناة بي إن سبورتس اتش دي  10 قنوات "10 beIN Sports HD "
وتأهل المنتخبان المصري والإيفواري، إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وذلك المواجهة بينهما في نهائي البطولة، حيث تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، إلى منافسات الألعاب الأولمبية بطوكيو.

 
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