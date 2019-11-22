مصطفى بكري يكشف سبب عداء المعزول مرسي لتهاني الجبالي



وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن صفوت حجازي هو صاحب فكرة محاصرة المحكمة الدستورية العليا، وتجمعوا بالفعل حول المحكمة بتعليمات من مكتب محمد مرسي، لافتا إلى أن عدد من رجال النيابة العامة تقدموا باستقالتهم.



وأضاف أن الإخوان هتفوا ضد المستشارة تهاني الجبالي، معقبا: "المستشارة تهاني بألف راجل، ومواقفها مشرفة"، منوها بأن المعزول محمد مرسي كان هدفه الانتقام من المحكمة الدستورية التي أصدرت قرار بحل مجلس النواب، معقبا: "محمد مرسي كان متغاظ من تهاني الجبالي لأنها أصرت على أن يؤدي القسم أمام المحكمة الدستورية".



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المصريين ثاروا بعد صدور الإعلان الدستوري الانقلابي، فتجمع الإخوان عند جامعة القاهرة، ورفعوا صور الإعلاميين وتوعدوهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم، وتطبيق حد الحرابة عليهم، معقبا: "كنت واحد منهم".