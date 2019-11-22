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مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر egypt vs cote d'ivoire LIVE يلا شوت رابط ماتش مصر Total U-23 Africa Cup

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:13 م
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بوابة الفجر
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YallaTIME SPORT  يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قوية فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي الذى تأهلوا سوياً للأولمبياد بعد وصولهم للمباراة النهائية ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وكوتديفوار على ستاد القاهرة الدولى YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي KOORA STAR، شاهد البث المباشر لمباراة منتخب مصر الأولمبي اليوم YALLA SHOOT.

KOORA STAR موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي
سيقام لقاء منتخب مصب الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي على ستاد القاهرة الدولى اليوم الجمعه فى ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر وتنتتى اليوم، فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وكوتديفوار KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع للمشاهدة أونلاين عبر KOORA LIVE.

Yalla Shoot القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي
ينتظر عشاق كرة القدم المصرية اليوم مبارتة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي، فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 10 وقناة تايم سبورتس Time Sport HD عبر التردد الأرضي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وكوتديفوار YALLA SHOOT.

وسيكون الجماهير المصرية على موعد مع مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي اليوم الجمعه، شاهد بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر اليوم KOORA STAR، يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمشاهدة مباراة مصر وكوتديفوار KOORA STAR.

وستلعب مصر تحت قيادة شوقي غريب بأعصاب هادئة بعد الصعود للأولمبياد بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثيه دون رد، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وكوتديفوار YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة مصر KOORA STAR.

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