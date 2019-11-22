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رابط قناة تايم سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش مصر timesport

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:09 م
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بوابة الفجر
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Yalla Shoot ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية والعربية اليوم مباراة قوية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي على ستاد القاهرة الدولى فى نهائي كأس امم افريقيا تحت 23 سنة، بعجما حقق منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الصعود لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020 ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر اليوم YALLA SHOOT.

وسيقام اللقاء فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مصر وكوتديفوار اليوم, YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع KOORA STAR.

سيذاع لقاء منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي على قناة تايم سبورتس عبر التردد الأرضي Time Sport وأيضا على قناة beIN Sport HD 10 التى تنقل البطولة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وكوتديفوار اليوم YALLA SHOOT.

شاهد البث المباشر والحصري لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي اليوم الجمعه فى لقاء سيقام على ستاد القاهرة الدولى YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر اليوم KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مصر KOORA GOAL.

وحقق منتخب كصر الفوز فى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوز كبير على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بثلاثيه دون ر سجلهم كل من رمضان صبحي هدف وعبد الرحمن مجدى هدفين، بينما منتخب كوتديفوار صعد النهائي بعد الفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وكوتديفوار YALLA SHOOT.

ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة منتخبي مصر وكوت ديفوار ، KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

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