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HDتايم سبورت مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش مصر أونلاين يلا شوتHD

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:59 م
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بوابة الفجر
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 HDتايم سبورت مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش مصر أونلاين يلا شوتHDشاهد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء 19-11-2019، مجانا مع ميركاتو داي، بث مباشر، نقل كتابي دقيقة بدقيقة.

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يرفع المنتخب المصري شعار “الانتقام” في وجه نظيره الجنوب أفريقي، عندما يستضيفه على ستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 19-11-2019، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

 
وبلغت مصر هذه المرحلة بعد اعتلاءها لصدارة المجموعة A، أما جنوب أفريقيا فقد احتلت المركز الثاني في المجموعة B.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش العالمي.

بث مباشر مصر جنوب افريقيا امم افريقيا تحت 23 عامًا المربع الذهبي (صور: TV)
كبار مصر بقيادة محمد صلاح كانوا قد ودعوا من الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا 2019 على يد جنوب أفريقيا، ما سبب احباط غير عادي للجمهور المصري الذي حضر اللقاء في ستاد القاهرة HDتايم سبورت مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش مصر أونلاين يلا شوتHD

ويرغب قائد المنتخب الأولمبي “رمضان صبحي” مع هداف الفريق في هذه المسابقة “مصطفى محمد” وباقي المجموعة المتميزة التي يقودها المدرب شوقي غريب في الانتقام للكبار من أولاد البافانا بافانا بعدما تسببوا في ضياع حلم التتويج بكأس أمم أفريقيا الذي نظمته مصر الصيف الماضي، وهزيمتهم أمام الجمهور الغفير الذي ينوي أن يملأ مدرجات ستاد القاهرة، لمحاولة تفويت فرصة تأهل جنوب أفريقيا إلى طوكيو.
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