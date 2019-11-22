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شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:57 م
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شيرين رضا
شيرين رضا
شيماء عطية -تصوير عبير أحمد
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وصلت الفنانة شيرين رضا، متذ قليل، على السجادة الحمراء لحضور عرض الفيلم السعودي "سيدة البحر" للمخرجة شهد الأمين، ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.


وتألقت "شيرين" على السجادة الحمراء كعادتها، حيث خطفت الأنظار إليها بإطلالتها المميزة ارتدت فيها فستان قصير.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.


ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله

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