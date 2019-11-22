شيرين رضا بـ"فستان قصير" في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

وصلت الفنانة شيرين رضا، متذ قليل، على السجادة الحمراء لحضور عرض الفيلم السعودي "سيدة البحر" للمخرجة شهد الأمين، ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية في اليوم الثاني من مهرجان

القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.









وتألقت "شيرين" على السجادة الحمراء كعادتها، حيث خطفت الأنظار إليها بإطلالتها المميزة ارتدت فيها فستان قصير.



تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.