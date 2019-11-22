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وزير خارجية المغرب ينقل للسيسي تحيات الملك محمد السادس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:05 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، ناصر بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية، على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائى مع المغرب على شتى الأصعدة، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات فى المجالات كافة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب وأوسع تتناسب مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقل الوزير  المغربى تحيات الملك محمد السادس إلى الرئيس السيسى، مؤكدًا اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى.

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الكلمات المفتاحية

وزير خارجية المغرب مؤتمر أفريقيا 2019 الملك محمد السادس أفريقيا 2019

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