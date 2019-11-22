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"عبدالحكم" فخر القليوبية يحصد برونزية الجمهورية في الملاكمة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:03 م
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الملاكمة
الملاكمة
محمود الشيخ
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حقق عبدالحكم وليد أبوالدهب المركز الثالث في بطولة الجمهورية للمدراس في لعبة للملاكمة التي أقيمت هذا الأسبوع في المركز الأوليمبي بالمعادي؛ لمواليد 2001-2002-2003 وذلك لوزن 81 كيلو.

 

وتأهل عبدالحكم لبطولة الجمهورية بعد حصوله علي المركز الثاني علي مستوي محافظة القليوبية فالتصفيات التي اقيمت في مدرسة طوخ.

 

ونجح عبدالحكم الطالب في مدرسة سعد الدين الشاذلي للغات في الحصول علي المركز الثالث بعد منافسة قوية مع 64 ملاكم.

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