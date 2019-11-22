Advertisements
Advertisements
Advertisements

دعمًا للسياحة.. أكبر تجمع بالاسكواش في مصر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:58 م
Advertisements
امير وجيه
امير وجيه
الفجر الرياضي
Advertisements

شهدت بطولة بالم هيلز  والتي أقيمت في مصر، أكبر عدد من اللاعبين، حيث شارك ٤٧٣ لاعبا ولاعبة، وهو أكبر عدد حضور للمسابقات الرسمية في جدول مسابقات الاتحاد المصرى للاسكواش، تحت 11 و 13 سنة أولاد وبنات.

 

وقال نجم الاسكواش أمير وجيه، إن البطولة شهدت أقوى عدد اشتراك وعددهم ٤٧٣ لاعب ولاعبة، من الأولاد والبنات تحت ١١ و ١٣ سنة، مقدما التهنئة لكل الفائزين بالمراكز الأولى، مشددا على أنهم سيكون لهم شأن كبير في عالم الاسكواش.

 

وأسفرت بطولة الأولاد تحت ١١ سنة،عن  فوز مؤمن تامر المغازي بالمركز الأول، وحصد محمد هشام أباظة المركز الثاني، بينما جاء ادم محمد طلعت ثالثا، وياسين عمرو محمد رابعا.

 

وفي بطولة البنات لنفس السن، فازت سلمى ايمن محمد بالمركز الأول، وراما احمد النجار بالمركز الثاني، وجاءت لارا اسلام حسن ثالثا، ونور محمد الحفناوي في المركز الرابع.

 

وفي مسابقة الأولاد تحت ١٣ سنة، اقتنص يوسف أحمد سرحان المركز الأول، وحصد محمد يحيى سباعي المركز الثاني، وجاء رضوان أحمد رضوان ثالثا، واياد هاني خضر رابعا.

 

ونالت تالا هشام أباظة المركز الاول في مسابقة البنات تحت ١٣ سنة، وجاءت ملك محمد المراغي في المركز الثاني، وجودي أحمد أبو العلا ثالثا، وجاسمين محمد سليم في المركز الرابع.

 

أعلن أسطورة الاسكواش المصري، أمير وجيه، إقامة معسكر صيفي لأبطال العالم في اللعبة خلال شهر يونيو المقبل، في إطار حملة دعم السياحة المصرية.

 

وأوضح وجيه المدير الفني لمنتخب مصر، والمستشار الفني لأكاديمية بالم هيلز أن المعسكر الصيفي لعام ٢٠٢٠، سيشهد حضور عدد ضخم من نجوم اللعبة على مستوى العالم، على أن يتخلل المعسكر بجانب التدريبات والمباريات، زيارات سياحية للمناطق الأثرية في مصر، حيث أنه من أهداف المعسكر دعم الرياضة السياحية.

 

وأشار إلى أن معسكر الصيف المقبل سيشهد حضور أكبر من عدد اللاعبين واللاعبات اللذين حضروا معسكر صيف ٢٠١٩، حيث قام ١٠٠ لاعبا ولاعبة بالحجز للصيف المقبل حتى الأن، بعد أن كان عدد المشاركين في معسكر الصيف الماضي ٦٥ لاعبا ولاعبة.موكدا ان هذا التجمع سيحقق فائدة لدعم السياحة خاصة بعد مشاركة دول كبيرة في مقدمتهم امريكا وروسيا وهونج كونج والهند واوكرانيا.

Advertisements

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يسخر من جاريث بيل في التدريبات بطريقة مهينة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 17 ساعة

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ يوم

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

منذ 19 دقيقة

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تردد القنوات الثلاثة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار.. مشاهدة مباراة مصر كوت ديفوار مجاني رابط bein sport

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يومين

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 / 11 / 2019.. مصر ضد كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما

منذ ساعتين و 29 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

05:40 م

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

01:29 م

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status