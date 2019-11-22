



يواجه منتخب مصر الاوليمبي نظيره منتخب كوت ديفوار، اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لألمبياد طوكيو 2020.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار نهائي أفريقيا للشباب

مباراة مصر وكوت ديفوار ستذاع على شبكة قنوات بي ان سبورتس اتش دي 10 الرياضية المشفرة beIN Sports HD 10، وقناة تايم سبورت Time Sport على التردد الارضي





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وتأهل المنتخب المصري الاوليمبي لنهائي بطولة افريقيا بعد تغلبه على مالي بنتيجة 0/1، والفوز على غانا 2/3 والفوز على الكاميرون 1/2، الفوز على جنوب افريقيا بنتيجة 0/3، تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، إلى منافسات الألعاب الأولمبية بطوكيو.





بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار الأوليمبي أونلاين بدون تقطيع HD









بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار الأوليمبي أونلاين بدون تقطيع HD مشاهدة ماتش Egypt vs Côte d'Ivoire نهائي أمم أفريقيا now