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’’يلا شوت الجديد’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر بي ان سبورت egypt goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة LIVE

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:58 م
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بوابة الفجر
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شاهد من هنا البث الحي لمباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا يلاشوت كول كورة رابط سريع ومباشر DAWRIPLUS بجودة عالية

يسدل الستار يوم الجمعة 22 نوفمبر على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 عام والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بمواجهة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوت ديفوار الأولمبي على ملعب القاهرة الدولي.

بث حي لمباراة مصر وكوت ديفوار على الهواء مباشرة COOLKORA رابط سريع يوتيوب مشاهدة قناة beIN Sports HD 10 بسرعات متعددة.

ويريد أبناء المدرب شوقي غريب إنهاء البطولة بالتتويج بالكأس لأول مرة في تاريخ منتخب مصر الإولمبي، بعد النجاح في التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

شاهد من هنا مباراة مصر وكوت ديفوار YALLASHOOT كورة فورلايف كورة ستار برابط سريع.

مشوار منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار للوصول للمباراة النهائية
تواجد منتخب الأفيال في المجموعة الثانية، وحقق الفوز على منتخبي نيجيريا وزامبيا، مقابل خسارة وحيدة أمام جنوب أفريقيا، ثم أقصى منتخب غانا في الدور قبل النهائي.

في المقابل تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، وحقق العلامة الكاملة بثلاث إنتصارات أمام غانا والكاميرون ومالي، ثم تغلب على المنتخب الجنوب أفريقي في نصف النهائي.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار
ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: محمد عبدالسلام – أحمد رمضان بيكهام – أسامة جلال
خط الوسط: كريم العراقي – عمار حمدي – أكرم توفيق – أحمد أبو الفتوح

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة لها
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وتبدأ مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر بملعب القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 10 بالإضافة لقناة "تايم سبورت" على البث الأرضي لها.

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