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بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
شيماء عطية -تصوير عبير أحمد
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حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مشاركة صناع الفيلم السعودي "سيدة البحر" للمخرجة شهد الأمين، على السجادة الحمراء لحضور عرض الفيلم ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.


وواصلت "رانيا" لفت الأنظار إليها بإطلالتها، حيث ارتدت فستان أبيض قصير مزين بجوانب زرقاء فاتحة.


تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.


ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله

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