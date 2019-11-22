بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مشاركة صناع الفيلم السعودي "سيدة البحر" للمخرجة شهد الأمين، على السجادة الحمراء لحضور عرض الفيلم ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية

في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.





وواصلت "رانيا" لفت الأنظار إليها بإطلالتها، حيث ارتدت فستان أبيض قصير مزين بجوانب زرقاء فاتحة.





تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.