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عاجل.. القضاء الإيراني يعلن اعتقال الحرس الثوري لـ 100 من قادة الاحتجاجات

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:34 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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أعلن القضاء الإيراني، مساء اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل 100 من قادة الاحتجاجات الأخيرة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

واندلعت المظاهرات في جميع أنحاء إيران الأسبوع الماضي، بعد أن فرضت الحكومة تقنين البنزين ورفعت أسعار الوقود بنسبة 50 ٪ على الأقل.

وقام الأمن الإيراني بقمع المتظاهرين السلميين، الذين احتجوا على الحكومة لرفعها أسعار البنزين، إلا أن المتظاهرين أصرو علي مواصلة الاحتجاجات بعد هذا القرار، مما ادي الي تدهور الاحوال في إيران.

واندلعت الاحتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، عن مسؤولين أمنيين قولهم: إن "100 بنك على الأقل وعشرات المتاجر اشتعلت فيها النيران خلال الاحتجاجات".

ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول عمليات الاعتقال، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء أنه تم اعتقال أكثر من 1000 محتج.
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الكلمات المفتاحية

القضاء الإيراني القضاء الحرس الثوري الاحتجاجات الإيراني

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