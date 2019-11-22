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سامي عبدالعزيز: "الشعب المصري فراز.. بيشم ريحة الكذب"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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سامي عبدالعزيز
سامي عبدالعزيز
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن خطب الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة تكرر حديثه عن 3 قضايا بشكل كبير، ومن تلك القضايا الإعلام، وزيادة الوعي، والإصلاح السياسي.

وتساءل "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، من الذي يؤخر دعوة الرئيس بشأن اصلاح المنظومة الإعلامية، منوهًا بأنه لا يريد أن يكون هناك مركز بحوث حرفي يحدد ماذا يرى الناس، ولماذا اتجهوا إلى نوع إعلام آخر.

وأكد أنه لا يمكن تطوير الإعلام إلا بسياسة إعلامية يضعها مفكرون، مضيفا: "الشعب المصري شعب فراز بيشم ريحة الكدب"، حيث أن الجمهور هو صاحب القرار في متابعة برامج معينة، أو عدم متابعتها، مشيدًا بما يتردد بحرص الرئيس على إصلاح الوضع الإعلامي.

وأضاف، "إحنا عندنا أزمة، مفيش تسويق.. ومصر دولة كبيرة والإعلام العالمي يتابع كل صغيرة وكبيرة"، مطالبا بإنشاء قناة إخبارية مصرية.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري سامي عبدالعزيز توك شو السيسي

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