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صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:28 م
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سيدة البحر
سيدة البحر
شيماء عطية تصوير عبير أحمد
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وصل منذ قليل صناع الفيلم السعودي "سيدة البحر"،  للمخرجة شهد الأمين، على السجادة الحمراء لحضور عرض الفيلم ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.


تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.


ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله

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