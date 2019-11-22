صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

وصل منذ قليل صناع الفيلم السعودي "سيدة البحر"، للمخرجة شهد الأمين، على السجادة الحمراء لحضور عرض الفيلم ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينما

ئي الدولي في دورته ال٤١.









تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.