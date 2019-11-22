حريق في موقع تدوير قش الأرز ببني عبيد في الدقهلية

سيطرت ٥ سيارات إطفاء علي حريق اندلع في موقع لتشوين قش الأرز على مساحة ٤ أفدنة ببنى عبيد في محافظة الدقهلية.



تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد باندلاع نيران تلتهم إحدى مواقع تشوين قش الأرز علي طريق مصرف كرم دون إصابات.



على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة بنى عبيد بقيادة المقدم أحمد الشارود وقوة مرافقه له و٥ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.



تحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.