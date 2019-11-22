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جنوب إفريقيا ترافق مصر وكوت ديفوار إلى الأوليمبياد بعد الفوز على غانا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:18 م
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جنوب افريقيا
جنوب افريقيا
محمد جمال
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حقق منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي إنجازا كبيرا بالصعود رسميا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بعد الفوز على منتخب غانا الأولمبي بعد مباراة انتهت بركلات الترجيح، بعد تعادل خلال اللقاء بهدفين لكل منتخب، والتي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير على ستاد القاهرة الدولى.

 

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي فى النتيجة عن طريق محمد حبيب مدافع غانا الذى سجل فى مرماه فى الدقيقة 15، ثم تعادل منتخب غانا عن طريق إيفانس منساه فى الدقيقة 50 ثم سجل ماهالاتى الهدف الثانى لجنوب إفريقيا الأولمبي فى الدقيقة 62 ثم قبل انتهاء المباراة سجل صامويل اوبينج هدف تعادل غانا فى الدقيقة 85.

 

وتوجه الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت لجنوب إفريقيا بنتيجة 5_4، سجل لجنوب إفريقيا كل من مارجيمان وموكوميلا ولوثير سينج ودالالا وكوديسانج وأضاع كل من موليبي ومحامى بينما سجل لمنتخب غانا كل من لوموتى ومينساه وأوبينج وزكريا وأضاع كل من فوبي وساربونج.

 

واحتفل لاعبو منتخب جنوب أفريقيا الاوليمبي، بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام ٢٠٢٠، مع الجماهير المصرية، التي تواجدت في إستاد القاهرة، حيث قام اللاعبون بالركض في كل الملعب لتحية الجماهير، بل ورقصوا معهم احتفالا بالتأهل.

 

وتقام المباراة النهائية في الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة بين المنتخب المصري ونظيره في كوت ديفوار ، وسط حضور جماهيري كثيف من الجماهير المصرية، التي زحفت مبكرا للاستاد من أجل مساندة المنتخب الأوليمبي في النهائي التاريخي .

 

شاهد أهداف مباراة جنوب إفريقيا وغانا في الوقت الأصلي


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