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فيديو.. وزيرة الاستثمار: المؤسسات الدولية اعتبرت برنامج الإصلاح الاقتصادي نموذجا يحتذى به

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:18 م
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بوابة الفجر
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أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن إفريقيا الأولى عالميا في مساهمة المرأة في مشاريع ريادة الأعمال وهو ما سيتم طرحة في جلسة التحديات والفرص، مؤكدة أن الإنسان هو المحرك للتنمية.


وأضافت نصر، خلال مؤتمر إفريقيا 2019، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق ناجحا غير مسبوق وضعته قيادة السياسية، لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار كما تم تحديث البنية التحتية.


وأوضحت أن المؤسسات الدولية اعتبرت البرنامج نموذجا يحتذى به، وأكدت التقارير تصدر مصر العديد من المؤشرات، تتقدمت 15 في تقرير التنافسية العالمية 2019، كما أن مصر أسرع 5 اقتصاديات حققت نموا، كما تحسن مستوى مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة نشاط الأعمال 2020.

 

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الاستثمار مؤتمر أفريقيا 2019 توك شو تقرير التنافسية العالمية

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