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دليلك لمشاهدة نهائي آسيا بين الهلال وأوراوا.. التعليق والموعد والقنوات الناقلة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:11 م
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نهائي آسيا بين الهلال وأوراوا
نهائي آسيا بين الهلال وأوراوا
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة من العيار الثقيل بين فريق الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني، ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب ساتياما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" في هذا التقرير دليل كامل لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا:-

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا ريد في إياب نهائي آسيا:-
من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد أوراوا على ملعب ساتياما، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي آسيا:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي عصام الشوالي.

حكم مباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي آسيا:-
من المنتظر أن يدير المباراة تحكيميا؛ الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو قد أدار 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينهما 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة.

نتائج الهلال خارج أرضه:-
قدم الأزرق العاصمي نتائج مبهرة في المباريات التي خاضها خارج أرضه؛ حيث خاض الهلال ثلاث مباريات خارج أرضه هذا الموسم في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا؛ ولم يتعرض لهزيمة، بعدما حقق فوزا ثمينا أمام الأهلي بأرعة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل سلبيا مع الاتحاد، والفوز أمام السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف.

نتائج أوراوا ريد على أرضه:-
على الجانب الأخر يعاني أوراوا في المباريات التي خاضها على أرضه، حيث لعب 3 مواجهات فاز في واحدة أمام فريق أولسان بهدفين مقابل هدف، وتعلدل في الأخرى مع شانغهاي بهدف لمثله، ثم تلقى خسارة قاسية أمام فريق غوانغجو بهدفين دون رد.

كما يقدم أوراوا نتائج سيئة على ملعب سايتاما بالأخص، حيث لعب الفريق الياباني 26 مباراة على ملعب سايتاما هذا الموسم، بمسابقات الدوري الياباني، وكأس السوبر الياباني، ودوري أبطال آسيا، هزم في 14 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، فيما فاز في 8 مواجهات فقط.

ولم ينجح أوراوا في إحراز أي هدف خلال 11 مباراة على ملعب سايتاما.

وخسر أوراوا لقب كأس السوبر الياباني، عندما سقط أمام فريق كاواساكي فرونتال، بهدف نظيف، في 16 فبراير الماضي، على ملعب سايتاما، إلى جانب فشل الفريق الياباني في إحراز أي هدف في آخر 3 مباريات على التوالي، وهو ما يمنح الأمل للهلال لتحقيق اللقب الغائب منذ 19 عاما.

تاريخ مواجهات الهلال وأوراوا :-
إلى جانب المباراة الماضية في ذهاب البطولة الآسيوية؛ فقد واجه فريق الهلال السعودي فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2017، والتي فاز فيها الفريق الياباني بهدف دون رد على ملعب سايتاما في لقاء الإياب، فيما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، ليتوج أوراوا بلقب البطولة الآسيوية 2017.
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