وزير القوى العاملة يوزع منتجات مركز التدريب المهني بأسيوط على الأسر الأكثر احتياجًا (صور)

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، يرافقه المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، نائبًا عن اللواء جمال نورالدين محافظ الإقليم معرض منتجات مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بأسيوط وحضور فعاليات توزيع منتجات المعرض على الأسر الأكثر احتياجا والأطفال بدور الأيتام والأطفال بلا مأوى وذوي الاحتياجات الخاصة بعدد من الجمعيات التابعة التضامن الاجتماعي وذلك بالمركب العائم "اجيليكا" بمرسى المحافظة بحي شرق بحضور حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة والعديد من أعضاء ورؤساء نقابات العمالية ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي وبعض الجمعيات الأهلية.



وافتتح الوزير المعرض وتفقد أقسامه التي تضم العديد من منتجات قسم التطريز والحياكة بالمركز من ملابس وفساتين سوارية واستمع إلى شرح من وكيل وزارة القوى العاملة حول أنشطة مركز التدريب المهني ومنتجاته في الدورات التدريبية التي تبلغ أكثر من 2150 قطعة.



وأشاد سعفان بجودة المنتجات المعروضة ووجه بإيجاد فرص لتسويق منتجات المتدربين المتميزين خاصة في ورش التطريز والحياكة من خلال معارض الأسر المنتجة أو من خلال التعاقد مع محلات لشراء المنتجات حتى يكون التدريب منتجًا فضلا عن التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع المنتجات على الأسر الأكثر احتياجًا ودور الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالجمعيات في المناسبات والأعياد والتنسيق معهم مسبقًا لأخذ مقاسات الأطفال لتصنيع ملابس تناسب أعمارهم وأحجامهم.



من جانبه أكد المهندس نبيل الطيبي على اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بالتدريب المهني على الحرف المختلفة ليكتسب المتدرب مهارة فنية وعلمية تساعده على الإلتحاق بسوق العمل للمساهمة في الحد من البطالة ومساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل من خلال التشبيك بين التدريب والتشغيل.



كما شهد الوزير والحضور حفل تضمن بعض الفقرات الفنية والغنايئة والشعرية لعدد من الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة التابعين للجميعات وقدم لهم وزير القوى العاملة شهادات تقدير وهدايا كما وزع منتجات المعرض على الأسر الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال بلا مأوى.

