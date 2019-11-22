مستثمر عالمي مهنئًا مصر: قيادتكم عظيمة.. وتهتم بالطاقة المتجددة



وأشار "كريس"، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019" في دورته الرابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هناك تحول جذري في استخدام التكنولوجيا بالقارة الأفريقية، مؤكدًا أن هناك امكانيات تساعد القارة الأفريقية أن تتخطى المستحيل.



وهنأ المستثمر العالمي في مجال الطاقة المتجددة، مصر على قيادتها العظيمة والمهتمة بقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من أهم الدول المتقدمة، ولديها مستهدفات واضحة في مجال الطاقة المتجددة.



وهنأ المستثمر العالمي في مجال الطاقة المتجددة، مصر على قيادتها العظيمة والمهتمة بقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من أهم الدول المتقدمة، ولديها مستهدفات واضحة في مجال الطاقة المتجددة.

قال كريس أنتونوبولوس، مستثمر عالمي في مجال الطاقة المتجددة، إن أفريقيا هى أرض الفرص الواعدة، حيث أن الموارد الطبيعية التي تملكها القارة هائلة ومتنوعة، كالطاقة الشمسية، والرياح.