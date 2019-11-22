Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستثمر عالمي مهنئًا مصر: قيادتكم عظيمة.. وتهتم بالطاقة المتجددة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:13 م
Advertisements
كريس مستثمر عالمي
كريس مستثمر عالمي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال كريس أنتونوبولوس، مستثمر عالمي في مجال الطاقة المتجددة، إن أفريقيا هى أرض الفرص الواعدة، حيث أن الموارد الطبيعية التي تملكها القارة هائلة ومتنوعة، كالطاقة الشمسية، والرياح.

وأشار "كريس"، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019" في دورته الرابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هناك تحول جذري في استخدام التكنولوجيا بالقارة الأفريقية، مؤكدًا أن هناك امكانيات تساعد القارة الأفريقية أن تتخطى المستحيل.

وهنأ المستثمر العالمي في مجال الطاقة المتجددة، مصر على قيادتها العظيمة والمهتمة بقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من أهم الدول المتقدمة، ولديها مستهدفات واضحة في مجال الطاقة المتجددة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستثمر عالمي القارة الأفريقية الطاقة المتجددة الدول المتقدمة أفريقيا 2019

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يسخر من جاريث بيل في التدريبات بطريقة مهينة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

الآن

تعرف على تردد القنوات الثلاثة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا

منذ 39 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 9 ساعات

3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة برشلونة

منذ ساعة و نصف

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 16 ساعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 / 11 / 2019.. مصر ضد كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ يوم

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء يستقبل وزير الطاقة والمناجم بناميبيا

وزيرالكهرباء : 107 برامج تدريبية وورش عمل بمشاركة 1793 متدرب من "أفريقيا " خلال 10 سنوات ماضية

وزيرالكهرباء : 107 برامج تدريبية وورش عمل بمشاركة 1793 متدرب من "أفريقيا " خلال 10 سنوات ماضية (صور)

وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بالطاقة المولدة في أفريقيا إلى 300 ألف ميجا وات

"الخياط" يشارك فى فعاليات مؤتمر "مستقبل المدن الأفريقية" بهولندا

وزير الكهرباء يشهد تخريج ١٠ متدربين من أنجولا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

05:40 م

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

01:29 م

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

03:10 م

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status