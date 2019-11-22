سحر نصر: إفريقيا أعلى قارات العالم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (فيديو)

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن إفريقيا أعلى قارات العالم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فبلغت الزيادة 11%، ولهذا فتم عمل ورش عمل مع وزراء الاستثمار والصناعة لوضع رؤية لتعزيز الاستثمارات وزيادة التجارة، وتم تبنى برنامج يضع إفريقيا على خريطة الاستثمار العالمية من خلال شعار صنع في مصر.

وأضافت نصر، خلال مؤتمر إفريقيا 2019، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن المنتدى يركز على تعزيز مصادر النمو من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والطاقة والتحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب والمرأة.

وأوضحت أن هناك فرص واعدة في القارة، ف6 دول من أسرع الاقتصاديات في العالم هي دول إفريقية وهو ما يدعو للتفائل والاصرار على التنمية.