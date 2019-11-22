فايلر: أحلم بالتتويج بلقب إفريقيا وحزين للإصابات

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حزنه الشديد بسبب تعرض أكثر من لاعب للإصابة وابتعاده عن صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.



وتعرض الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي لاعبا الأهلي للإصابة حيث يعاني الأول من قطع في الرباط الصليبي للركبة، فيما يغيب الثنائي بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.



وأضاف فايلر في تصريحات صحيفة :"حزين لغياب اللاعبين بسبب الإصابة لكن في الوقت ذاته أثق في بقية اللاعبين على تعويض هذه الغيابات".



وتابع :"الإصابة التي تعرض لها اللاعبين تعد فرصة للأخرين لإثبات أنفسهم وإظهار إمكانياتهم الفنية وتعويض غياب زملائهم المصابين".



وعن تألق لاعبيه أكد فايلر :"أعمل على تطوير أداء اللاعبين، وتحسين أدائهم في الملعب، من خلال تعويدهم على العمل الجماعي".



وحول مواجهة النجم الساحلي قال :"درسنا فريق النجم الساحلي جيدًا ونعرف عنه الكثير من الأمور وبكل تأكيد الفريق مستعد لهذه الموجهة".



وتابع :" التركيز في الوقت الحالي منصب على مواجهة الجونة المقبلة في الدوري ثم نعمل لأجل مواجهة النجم الساحلي الهامة".



وواصل :"أحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز باللقب حلم مشروع للجماهير الحمراء".



وأشار :"بطولة إفريقيا تضم العديد من الأندية القوية والتي ستسعى للتتويج باللقب، مثلها مثل الدوري وسنقاتل للتتويج باللقب".

