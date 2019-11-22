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تعرف على تردد القنوات الثلاثة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:08 م
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مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا
مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا
حسام مجدي
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يستعد منتخب مصر تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم الجمعة 22 نوفمبر ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

وستذاع مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على قناة "تايم سبورت" وقناة BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

ويوجد ثلاث قنوات مفتوحة ستذيع مباراة منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار اليوم بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وهي قناة Rts 1 السنغالية وقناة Rts2 السنغالية وقناة ORTM المالية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

ويقدم لكم موقع "الفجر" تردد القنوات الثلاثة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار اليوم كالآتي: 

1- قناة ORTM المالية

تردد القناة: 11221.

معدل: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترميز القناة: 3/4.

2- قناة Rts2 السنغالية 

تردد القناة: 11900 .

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .

3- قناة Rts 1 السنغالية

التردد: 11881

التصحيح: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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