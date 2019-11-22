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أكرم حسني يهنئ المخرج شريف عرفة بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:10 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة المخرج شريف عرفة على تكريمة بجائزة فاتن حمامة للتفوق فى مهرجان القاهرة السينمائي.

نشر "حسني" صورة للمخرج شريف عرفة على حسابة الخاص علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر "، وعلق عليها قائلاَ: "ألف مبروك للمخرج الكبير شريف عرفة على التكريم، وربنا يزيدك محبة الناس ودايما من نجاح لنجاح زى ما عودتنا".

تم تكريم المخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة للتفوق، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وعلق المخرج على تكريمه وعبر عن سعادته البالغة قائلاَ: "صعب أوي الواحد يقف يتكلم دلوقتي وسط كوكبة من النجوم، بس عاوز أقول حاجة، الاستقبال ده أهم حاجة حصلت لي في حياتي، الوقوف أمام الكاميرات مش بتاعتي، أنا مهنتي اللي بحبها واللي هي أهم حاجة في حياتي هي الوقوف خلف الكاميرات".

من ناحية أخرى يعود "حسني" للسينما من خلال فيلم " العميل صفر"، الذي سيشارك به فى عيد موسم عيد الأضحى، وهو من إخراج محمد سامى، ومن تأليف أيمن وتار، ومن إنتاج وائل عبدالله، ومن المقرر إنهاء تصوير مشاهده فى مسلسل "تيمون وبومبا" والمقرر أن يسابق فى المارثون الرمضانى المقبل، مع النجم أحمد فهمي.
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مهرجان القاهرة السينماءي فيلم أكرم حسني الجديد سينماء العميل صفر

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