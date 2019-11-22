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"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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منة شلبي
منة شلبي
يارا أحمد تصوير عبد الحافظ حمدي
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أقيم عصر اليوم، "ماستر كلاس" مع الفنانة منة شلبي، الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وإدارة جاي ويسبيرج، الناقد الأمريكي بمجلة فاريتي.


وتحدثت منة شلبي، خلال الحوار، عن مشوارها السينمائي، الذي استحقت عنه التكريم بجائزة فاتن حمامة للتميز، كما كشفت عن أسباب ارتباطها بالأفلام أكثر من المسلسلات التلفزيونية.


ويعرض المهرجان ضمن برنامج تكريم منة شلبي، ثلاثة من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها، وهي "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج أحمد عبد الله السيد.


الجدير بالذكر أن الفنانة منة شلبي بدأت مسيرتها الفنية عام 2001 بالمشاركة في مسلسل "حديث الصباح والمساء" المأخوذ عن قصة أديب نوبل نجيب محفوظ، وفي العام نفسه كتبت شهادة ميلادها السينمائية بالمشاركة في فيلم "الساحر" للمخرج الراحل رضوان الكاشف، ومنذ هذه اللحظة حرصت على تقديم أعمالا ذات قيمة، أبرزها فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامة فوزي عام 2004، وفي العام نفسه قدمت "أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، وفي 2005 قدمت “بنات وسط البلد” مع المخرج الراحل محمد خان، تبعته بفيلم “عن العشق والهوى” لـكاملة أبو ذكري عام 2006 .


وفي عام 2007 اختارها المخرج المصري العالمي يوسف شاهين لبطولة آخر أفلامه “هي فوضى”، كما شاركت في فيلم “ميكروفون” عام 2010 للمخرج أحمد عبد الله السيد، وفي عام 2012 تعاونت منة شلبي مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله في فيلم “بعد الموقعة”، الذي أعاد السينما المصرية إلى مسابقة مهرجان كان السينمائي بعد 15 عاماً من الغياب، قبل أن تكرر التعاون معه عام 2016 في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو.


وشهد عام 2016 تحقيق منة شلبي رقماً قياسياً بحصولها على جائزة أفضل ممثلة 10 مرات عن دورها في فيلم “نوراة”، تضاف الى عشرات الجوائز التي حصدها الفيلم في المهرجانات المحلية والدولية.


وتعاونت منة شلبي مع المخرج مروان حامد في فيلمين، هما الأصليين ععام 2017، ثم “تراب الماس” عام 2018المأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعاً التي تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، أما أحدث أفلامها كان “خيال مآتة” في موسم عيد الأضحى 2019، من إخراج خالد مرعي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
"ماستركلاس" لمنة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي
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