وزيرة الاستثمار: حضور السيسي لمؤتمر إفريقيا 2019 يؤكد أنه المنتدى الأهم بالقارة (فيديو)

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس مصر ورئيس الاتحاد الإفريقي، لمنتدى إفريقيا 2019 رسالة قوية تؤكد أنه التجمع الأهم في القارة السمراء.

وأضافت نصر، خلال مؤتمر إفريقيا 2019، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن العاصمة الإدارية تحتضن المؤتمر، مشيرة إلى أن العاصمة يتم بنائها على أيدي المصريين من أجل مستقبل أفضل لمصر، حيث يعملون ليل ونهار من أجل إنجاز هذا العمل الضخم، مرحبه بحضور المؤتمر بالعاصمة الإدارية.

وأوضحت أن من الضروري تكاتف الدول الإفريقية في مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من إنجازات، حيث تم قطع شوط كبير لتعميق التعاون في جميع المجالات، وكانت توجهات الرئيس بتسريع وتيرة التعاون مع الدول الإفريقية.

وأكدت أن العام الجاري شهد 154 مشروعا في مجالات البنية الأساسية والنقل والزراعة والاستثمار في الرأس المال البشري، منوهة إلى المؤتمر سيشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات.