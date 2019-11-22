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"قرار مخيف" من أوراوا لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الهلال

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:02 م
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الهلال وأوراوا ريد
الهلال وأوراوا ريد
أميرة فطيم
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اتخذت إدارة نادي أوراوا رد ديموندز الياباني، عن قرار جديد؛ لبث لدعم وتحفيز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مواجهة الهلال المرتقبة، ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن أوراوا في بيان رسمي، عن فتح التدريبات الجماعية للفريق، مجانا أمام جماهير الفريق الياباني، مساء غدٍ السبت.

وأوضح أوراوا أن قرار حضور الجماهير لمران الفريق جاء لبث الحماس ودعم تحفيز اللاعبين، قبل النهائي الآسيوي.

وكان مشجعي أوراوا قد حرصوا على دعم وتحفيز اللاعبين، بعدما وضعوا لافتات على ممر دخول تدريبات الفريق، أمس، تتضمن نتائج الفريق في البطولة الآسيوية عام 2017 والتي توج بها الفريق الياباني.

وخطف الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة على ملعب ساتياما، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، ويعلق على اللقاء عصام الشوالي.
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الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الاهلي والهلال الهلال أوراوا

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