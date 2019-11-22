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بفستان "فوق الركبة".. لقاء الخميسي تُشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:02 م
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لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
هبة أحمد
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تهتم الفنانة لقاء الخميسي، بمشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت لقاء صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية فستان فوق الركبة باللون الأسود، يتسم بوجود أكمام طويلة، وبدت لقاء بتسريحة الشعر المُنسدل وراء ظهرها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، ولاقت الصورة إعجابًا كبيرًا من قبل مُتابعيها.

مشاركة لقاء في فيلم "الفارس والأميرة"

ومن الجدير بالذكر، أن لقاء عُرض لها مؤخرًا فى مهرجان الجونة السينمائي فيلم" الفارس والأميرة"، والفيلم شارك بالأداء الصوتي له مجموعة من النجوم منهم: دنيا سميرغانم محمد هنيدي، مدحت صالح،عبد الرحمن أبو زهرة، ماجد الكدواني، مدحت صالح، عبلة كامل، مدحت صالح ، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح، أمينة رزق، والفيلم من تأليف وإخراج بشير الديك، و رسوم عُملت بواسطة الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.


آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الدرامية

وفى سياق مُختلف، يُشار أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الدرامية مشاركتها فى مسلسل "أبواب الشك".
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سينماء

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